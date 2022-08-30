Джо Байден із онучками у коротких сарафанах сходив до церкви

Президент США провів вікенд у своєму маєтку у штаті Делавер. Там він регулярно відвідує церковну службу.

Джо Байден відвідав службу у римсько-католицькій церкві Святого Йосипа у Вілмінгтоні.

Папараці зазнімкували, як президент йшов до церкви через цвинтар.

Джо Байден / Фото: Associated Press

На службу він прийшов зі своїми онучками, які були одягнені у короткі квіткові сарафани.

Джо Байден / Фото: Associated Press

Джо Байден / Фото: Associated Press

На Байдені були сірі штани, чорний піджак із золотими ґудзиками і біла сорочка.

Джо Байден / Фото: Associated Press

Раніше президента США сфотографували із 2-річним онуком за руку, коли він повертався з відпустки.

Читайте також: