Джо Байден із онучками у коротких сарафанах сходив до церкви

Президент США провів вікенд у своєму маєтку у штаті Делавер. Там він регулярно відвідує церковну службу.
Джо Байден відвідав службу у римсько-католицькій церкві Святого Йосипа у Вілмінгтоні.
Папараці зазнімкували, як президент йшов до церкви через цвинтар.
На службу він прийшов зі своїми онучками, які були одягнені у короткі квіткові сарафани.
На Байдені були сірі штани, чорний піджак із золотими ґудзиками і біла сорочка.
Раніше президента США сфотографували із 2-річним онуком за руку, коли він повертався з відпустки.
Читайте також: