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Джо Байден незабаром стане прадідусем: Наомі Байден оголосила, що вагітна

Джо Байден незабаром стане прадідусем: Наомі Байден оголосила, що вагітна

Наомі Байден та її муч Пітер Ніл / Фото: Getty Images

Старша онучка Джо Байдена – 30-річна Наомі Байден – оголосила про свою вагітність.

Радісною новиною вона поділилася 5 листопада – у день виборів в Америці.

Джо Байден незабаром стане прадідусем: новини зі США

Джо Байден незабаром стане прадідусем: новини зі США

На кого вона чекає — поки не розповіла, проте цей малюк стане першим правнуком чи праонучкою президента Байдена та його дружини Джилл (хоч для неї Наомі і не рідна онучка, оскільки Джилл — друга дружина Джо). Майбутня мама є старшою дочкою сина Джо Байдена Гантера та його колишньої дружини Кетлін Бюле.

Чоловіка Наомі звуть Пітера Ніл і вони одружилися 2022 року на розкішній церемонії у Білому Домі. Онучка Байдена стала однією з небагатьох американок, якій пощастило вінчатися на території цієї державної установи.

Весілля Наомі Байден та Пітера Ніла / © Getty Images
Весілля Наомі Байден та Пітера Ніла / Фото: Getty Images

Окрім Байден у Білому домі відбулося весілля Тріші Ніксон — дочки президента Річарда Ніксона та першої леді Патрісії Ніксон.

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