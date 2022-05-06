Джо та Джилл Байдени разом із першою леді Мексики відсвяткували Сінко де Майо у Білому домі

У Білому домі красиво та весело відсвяткували дні мексиканської культури.
Президент США Джо Байден, перша леді Джілл Байден і Беатріс Гутірес Мюллер де Лопес Обрадор, дружина президента Мексики Андреса Мануеля Лопеса Обрадора зустрілися вчора, 5 травня, в Рожевому саду Білого дому, щоб відсвяткувати Синко де Майо — захід, присвячений мексинанській культурі, кухні та спадщині.
Це свято іноді називають мексиканським аналогом дня Святого Патріка. Цього дня влаштовуються великі фестивалі та карнавали, усюди готують страви мексиканської кухні, звучить національна музика.
Зважаючи на все, захід у Білому домі також відбувся досить весело. Джилл одягнула ефектну ажурну сукню-футляр та рожеві замшеві шпильки.
Перша леді Мексики для виходу обрала ефектну білу сукню-пальто із жаккардової тканини.
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