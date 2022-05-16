Джо та Джилл Байдени відвідали пам'ятну церемонію національних миротворців у Капітолії

Президент Джо Байден та перша леді Джілл Байден були присутні вчора на поминальній службі національних миротворців у Капітолії у Вашингтоні.

Захід відбувся на честь співробітників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків 2021 року. Президент США та перша леді поклали квіти на вінок на церемонії вшанування загиблих співробітників правоохоронних органів на Національній меморіальній службі миротворців на західному фасаді Капітолію.

Джо та Джилл Байдени / Фото: Associated Press

У цей пам'ятний день перша леді одягла чорний костюм із білими вставками, а президент був у класичному костюмі свого улюбленого синього кольору, у білій сорочці та з краваткою в тон.

Джо та Джилл Байдени / Фото: Associated Press

До речі, раніше ми звернули увагу, що Джо Байден іноді одягає краватку у синьо-жовтих відтінках, ніби демонструючи підтримку Україні, яка бореться за свою свободу та територіальну цілісність після нападу Росії. США у цьому питанні є великим другом та партнером України.

Джо та Джилл Байдени / Фото: Associated Press

Перша леді, нагадаємо, приїжджала кілька тижнів тому до Ужгорода, де зустрілася із першою леді України – Оленою Зеленською.

Джо та Джилл Байдени / Фото: Associated Press

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