Джо у бейсболці, Джилл – у смугастій сорочці: подружжя Байденів прилетіло на острів

Президентське подружжя прибуло до американських Віргінських островів.
Фотографи зазнімкували президента США Джо Байдена і його дружину Джилл Байден, коли вони вийшли з літака Air Force One в аеропорту Генрі Е. Ролсена в Крісченстеді, що на острові Санта-Крус – одному з Віргінських островів США.
Президент був одягнений у світло-блакитну сорочку, сірий піджак і темно-сині штани. Лук він доповнив чорною бейсболкою і чорними окулярами-авіаторами.
На першій леді була блакитна сорочка у білу смужку, чорний жакет, блакитно-синій шарф і білі джинси. На обличчі у Джилл були сонцезахисні окуляри, вуха вона прикрасила милими золотими сережками у вигляді квітки з перлиною.
Нагадаємо, Джилл Байден показала в Instagram різдвяну листівку, яку підписала гарним почерком.
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