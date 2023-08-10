Джо у синьо-жовтій краватці, Джилл – з рожевим педикюром: подружжя Байденів в об'єктивах папараці

Фотографи зазанімкували президента США Джо Байдена і його дружину Джилл Байден, коли вони виходили з приватного гелікоптера Marine One. Подружжя повернулося до Вашингтона із Вілмінгтона, де вони провели вікенд у своєму маєтку.

Джо і Джилл Байдени / Фото: Associated Press

Перша леді для перельоту обрала стильний комфортний лук. На ній був топ в рубчик, синій жакет і білі штани, які підкотила, зі смугастим поясом. Аутфіт Джилл доповнила світлими босоніжками на платформі.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Вона, як завжди, зробила гарне укладання з локонами, макіяж із акцентом на очах, вуха прикрасила перлинними сережками, а шию – золотими ланцюжками з підвісками.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Байден був одягнений у темно-синій костюм, світлу сорочку і синьо-жовту краватку. До речі, у схожій краватці Джо відвідав Київ у лютому цьогоріч. Взутий президент був у чорні мокасини з пензликами.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Джо Байден із дружиною потрапив в об'єктиви папараці під час прогулянки на велосипедах у Рехобот-Біч. На Джо був білий лонгслів, сині шорти із зображенням якорів, чорні кросівки і шолом на голові.

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