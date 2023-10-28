Джоан Коллінз згадала, як оконфузилася перед принцесою Кейт

Це сталося під час святкування платинового ювілею правління королеви Єлизавети ІІ у червні 2022 року.

Нещодавно зірка "Династії" випустила книжку мемуарів "За підплічниками: казки, які я розповідаю своїм друзям", в якій розповіла про кумедний конфуз.

Коллінз була запрошена на святкування ювілею правління королеви Єлизавети II, акторка розповіла, що її тепло зустріли члени королівської родини.

Джоан Коллінз на святкуванні платинового ювілею королеви Єлизавети II / Фото: Associated Press

"Мене провели до зеленої кімнати для відпочинку за ложею, я впала на диван і попросила чашку чаю. Раптом мені з'явилося видіння в рожевій сукні. Кетрін, герцогиня Кембриджська, з двома маленькими дітьми. "Привіт, Джоано", — привітно сказала вона, простягаючи руку", — написала Коллінз. "Вітаю, мем", — проковтнула я, забувши зробити реверанс", — згадує зірка. "Це Шарлотта, а це Луї", — сказала вона, і обидві маленькі людини ввічливо простягли свої крихітні ручки для рукостискання", — згадала Коллінз про цей день, пише People.

Про забутий реверанс Кейт тактовно промовчала, але Джоан Коллінз вирішила розповісти світові цей кумедний епізод зі свого життя. Нагадаємо, Коллінз була удостоєна звання дами від королеви Єлизавети II 2015 року за заслуги у театральній та благодійній діяльності і раніше вже зустрічалася з принцесою Кейт.

Принцеса Кейт із сином Луї на платиновому ювілеї королеви Єлизавети II / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше ми порівнювали ідеальні реверанси Кейт для королеви Єлизавети II та короля Чарльза III.

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