Джоан Роулінг виклала у відкритий доступ для українських дітей книжки про Гаррі Поттера

Джоан Роулінг виклала у відкритий доступ для українських дітей книжки про Гаррі Поттера

Знаменита письменниця активно допомагає нашій країні збиранням коштів для дітей, а також надає можливість читати її книжки в українському перекладі.

Британська письменниця Джоан Роулінг відкрила безкоштовний доступ до електронних книжок про Гаррі Поттера з українським перекладом від видавництва "А-ба-ба-га-ла-ма-га".

Наразі три перші частини улюбленої дитячої саги доступні на сайті Pottermore Publishing. Інші з'являться найближчим часом.

"Коли почалося вторгнення в Україну, наша команда була шокована тим, який вплив це має на безліч людей. Нам, як і всім іншим, хотілося надати хоч якусь допомогу. Тому ми намагаємося надати безкоштовний доступ до електронних книжок про Гаррі Поттера всім, хто постраждав від конфлікту", — сказано у заяві, розміщеній на сайті Pottermore Publishing.

Також новиною особисто поділилася письменниця у Twitter.

Нагадаємо, що раніше Роулінг неодноразово висловлювала слова підтримки Україні та критикувала Кремль, а також збирає гроші для підтримки українських дітей. Її організація Lumos зібрала для українських дітей майже 1 мільйон фунтів стерлінгів.

Thanks to everyone whe has donated to the @Lumos Ukraine appeal. We've raised майже £1m, які I'm match funding. We're providing life-saving support to children including food, medicine and trauma counselling https://t.co/G0wn3536U6 https://t.co/4XTSovHf76 pic.twitter.com/ouY7Lo9CoM — JK Rowling (@jk_rowling) April 26, 2022

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