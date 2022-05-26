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Джоан Роулінг виклала у відкритий доступ для українських дітей книжки про Гаррі Поттера

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Джоан Роулінг виклала у відкритий доступ для українських дітей книжки про Гаррі Поттера

Фото: Getty Images

Знаменита письменниця активно допомагає нашій країні збиранням коштів для дітей, а також надає можливість читати її книжки в українському перекладі.

Британська письменниця Джоан Роулінг відкрила безкоштовний доступ до електронних книжок про Гаррі Поттера з українським перекладом від видавництва "А-ба-ба-га-ла-ма-га".

Наразі три перші частини улюбленої дитячої саги доступні на сайті Pottermore Publishing. Інші з'являться найближчим часом.

"Коли почалося вторгнення в Україну, наша команда була шокована тим, який вплив це має на безліч людей. Нам, як і всім іншим, хотілося надати хоч якусь допомогу. Тому ми намагаємося надати безкоштовний доступ до електронних книжок про Гаррі Поттера всім, хто постраждав від конфлікту", — сказано у заяві, розміщеній на сайті Pottermore Publishing.

Також новиною особисто поділилася письменниця у Twitter.

Нагадаємо, що раніше Роулінг неодноразово висловлювала слова підтримки Україні та критикувала Кремль, а також збирає гроші для підтримки українських дітей. Її організація Lumos зібрала для українських дітей майже 1 мільйон фунтів стерлінгів.

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