Волліс Сімпсон і Джоан Коллінз / © Associated Press

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Коллінз опублікувала у своєму Instagram кілька знімків і показала, як вона перетворилася на скандальну герцогиню, заради якої король Едуард VIII зрікся престолу. Це біографічний фільм, присвячений останнім рокам життя американської світської левиці, яка стала британською герцогинею, але так і не змогла стати англійською королевою.

Фільм, який нині називається «Гіркий кінець», знімає режисер Майк Ньюелл.

Джоан Коллінз у ролі Волліс Сімпсон / © Instagram Джоан Коллінз

У рамках знімань фільму «Гіркий кінець» я рада опублікувати офіційну фотографію першого погляду на Волліс Сімпсон, герцогиню Віндзорську, та її підступного адвоката Сюзанну Блюм, у саду її вілли у #парижі. Під легендарним керівництвом Майка Ньюелла це справді захопливий проєкт», — пише Доан Коллінз у підписі під фотографією.

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Також Джоан показала поблизу, який вигляд має зачіска її героїні, і це справді дуже схоже на зачіску Волліс.

Джоан Коллінз у ролі Волліс Сімпсон / © Instagram Джоан Коллінз

Нагадаємо, герцогиня Віндзорська померла в Парижі 1986 року у віці 89 років. Новиною про свою роль Коллінз сама поділилася з шанувальниками у Instagram.

Раніше ми розповідали історію кохання Едуарда VIII та Волліс Сімпсон. Про нього фільм «МИ. Віримо у кохання» зняла Мадонна.

Король Едуард VIII і Волліс Сімпсон / © Getty Images