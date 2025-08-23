Джинсові комбінезони знову в моді: згадуємо як носила цей предмет одягу принцеса Діана

Діана, принцеса Уельська, відпочиває біля сонячного годинника у своєму будинку Хайгроув-Хаус, 1986 рік / © Getty Images

Реклама

Джинсові комбінезони — це універсальний і зручний одяг, який обирають жінки різного віку. Вони чудово підходять для відпочинку, прогулянок і часу з дітьми, також комбінезони зручні під час вагітності.

І попри те, що останніми роками вони трохи відійшли на другий план у модному світі, але однаково завжди залишаються на ринку і знаходять свою нішу покупців. Багато варіантів зараз можна знайти в різних цінових категоріях і в багатьох брендів. Однією з тих, хто обожнював джинсові комбінезони, була принцеса Діана.

Діана, принцеса Уельська, у гелікоптері Королівського авіаполку на території Хайгроув-хауса, 18 липня 1986 року / © Getty Images

У молоді роки вона часто носила їх різних кольорів на непублічні заходи і зробила комбінезон родзинкою свого повсякденного гардероба 80-х років.

Реклама

На цьому архівному фото леді Діана Спенсер, одягнена в жовтий комбінезон з квітковою блузкою і червоними босоніжками, і Сара Фергюсон відвідують матч з поло в поло-клубі Cowdray Park у Глостерширі, 12 липня 1981 року. Ця поява була лише за кілька тижнів до її легендарного весілля з принцом Чарльзом.

Принцеса Діана і Сара Фергюсон / © Getty Images

На цьому фото Діана та її старший син принц Вільям на матчі з поло у Віндзорі 1987 року. Принцеса носить блакитний комбінезон у поєднанні з білою футболкою і сріблястими балетками.

Принцеса Діана і принц Вільям / © Getty Images