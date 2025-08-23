ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
22
Час на прочитання
1 хв

Джинсові комбінезони знову в моді: згадуємо як носила цей предмет одягу принцеса Діана

Цей культовий предмет одягу не користується популярністю, але знову входить у моду і його все частіше можна зустріти в колекціях популярних брендів.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Принцеса Діана

Діана, принцеса Уельська, відпочиває біля сонячного годинника у своєму будинку Хайгроув-Хаус, 1986 рік / © Getty Images

Джинсові комбінезони — це універсальний і зручний одяг, який обирають жінки різного віку. Вони чудово підходять для відпочинку, прогулянок і часу з дітьми, також комбінезони зручні під час вагітності.

І попри те, що останніми роками вони трохи відійшли на другий план у модному світі, але однаково завжди залишаються на ринку і знаходять свою нішу покупців. Багато варіантів зараз можна знайти в різних цінових категоріях і в багатьох брендів. Однією з тих, хто обожнював джинсові комбінезони, була принцеса Діана.

Діана, принцеса Уельська, у гелікоптері Королівського авіаполку на території Хайгроув-хауса, 18 липня 1986 року / © Getty Images

Діана, принцеса Уельська, у гелікоптері Королівського авіаполку на території Хайгроув-хауса, 18 липня 1986 року / © Getty Images

У молоді роки вона часто носила їх різних кольорів на непублічні заходи і зробила комбінезон родзинкою свого повсякденного гардероба 80-х років.

На цьому архівному фото леді Діана Спенсер, одягнена в жовтий комбінезон з квітковою блузкою і червоними босоніжками, і Сара Фергюсон відвідують матч з поло в поло-клубі Cowdray Park у Глостерширі, 12 липня 1981 року. Ця поява була лише за кілька тижнів до її легендарного весілля з принцом Чарльзом.

Принцеса Діана і Сара Фергюсон / © Getty Images

Принцеса Діана і Сара Фергюсон / © Getty Images

На цьому фото Діана та її старший син принц Вільям на матчі з поло у Віндзорі 1987 року. Принцеса носить блакитний комбінезон у поєднанні з білою футболкою і сріблястими балетками.

Принцеса Діана і принц Вільям / © Getty Images

Принцеса Діана і принц Вільям / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie