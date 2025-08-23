- Дата публікації
Джинсові комбінезони знову в моді: згадуємо як носила цей предмет одягу принцеса Діана
Цей культовий предмет одягу не користується популярністю, але знову входить у моду і його все частіше можна зустріти в колекціях популярних брендів.
Джинсові комбінезони — це універсальний і зручний одяг, який обирають жінки різного віку. Вони чудово підходять для відпочинку, прогулянок і часу з дітьми, також комбінезони зручні під час вагітності.
І попри те, що останніми роками вони трохи відійшли на другий план у модному світі, але однаково завжди залишаються на ринку і знаходять свою нішу покупців. Багато варіантів зараз можна знайти в різних цінових категоріях і в багатьох брендів. Однією з тих, хто обожнював джинсові комбінезони, була принцеса Діана.
У молоді роки вона часто носила їх різних кольорів на непублічні заходи і зробила комбінезон родзинкою свого повсякденного гардероба 80-х років.
На цьому архівному фото леді Діана Спенсер, одягнена в жовтий комбінезон з квітковою блузкою і червоними босоніжками, і Сара Фергюсон відвідують матч з поло в поло-клубі Cowdray Park у Глостерширі, 12 липня 1981 року. Ця поява була лише за кілька тижнів до її легендарного весілля з принцом Чарльзом.
На цьому фото Діана та її старший син принц Вільям на матчі з поло у Віндзорі 1987 року. Принцеса носить блакитний комбінезон у поєднанні з білою футболкою і сріблястими балетками.