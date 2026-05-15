ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
90
Час на прочитання
1 хв

Ефект Камілли: сукню, в якій королева нещодавно з’явилася на публіці, розпродали за лічені години

Нещодавно під час прийому в Кларенс-гаусі Її Величність продемонструвала образ у класичній сукні-сорочці яскравого червоного кольору з білим квітковим принтом.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Коментарі
Королева Камілла

Королева Камілла / © Associated Press

Це дуже вдала модель сукні для тепло-весняно-літнього сезону. Камілла була у вбранні від британського бренду Boden із хитромудрим червоно-білим візерунком. Воно миттєво привернуло увагу модниць і його дуже швидко розкупили з інтернет-магазину бренду.

Королева Камілла / © Associated Press

Королева Камілла / © Associated Press

Нагадаємо, королева Камілла одягла цю сукню на прийом на честь роботи організації Medical Detection Dogs, яка навчає собак-помічників для надання першої допомоги за різних захворювань. Її Величність підібрала тоді до вбрання бежеві туфлі-човники на підборах і зробила лаконічну зачіску та легкий макіяж.

Королева Камілла / © Associated Press

Королева Камілла / © Associated Press

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як принцеса Уельська Кейт стала трендсетеркою, коли пофарбувала волосся у новий відтінок.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
90
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie