Ефект Камілли: сукню, в якій королева нещодавно з’явилася на публіці, розпродали за лічені години
Нещодавно під час прийому в Кларенс-гаусі Її Величність продемонструвала образ у класичній сукні-сорочці яскравого червоного кольору з білим квітковим принтом.
Це дуже вдала модель сукні для тепло-весняно-літнього сезону. Камілла була у вбранні від британського бренду Boden із хитромудрим червоно-білим візерунком. Воно миттєво привернуло увагу модниць і його дуже швидко розкупили з інтернет-магазину бренду.
Нагадаємо, королева Камілла одягла цю сукню на прийом на честь роботи організації Medical Detection Dogs, яка навчає собак-помічників для надання першої допомоги за різних захворювань. Її Величність підібрала тоді до вбрання бежеві туфлі-човники на підборах і зробила лаконічну зачіску та легкий макіяж.
