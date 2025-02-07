Ефект Кейт знову спрацював: жакет, в якому з'явилася на публіці принцеса Уельська, розпродано за лічені години

Нещодавно ми бачили новий образ принцеси Уельської Кетрін, коли вона відвідувала Національну портретну галерею в Лондоні і, мабуть, намагалася не привертати до себе надто багато уваги, тому й обрала монохромний аутфіт.

Австралійський бренд Petar Petrov, дизайнер якого родом з України, повідомив, що жакет, який носила принцеса, було розпродано за лічені години (після її появи на публіці).

Кетрін одягла коричневий жакет поверх чорного вовняного джемпера з високим коміром, а також — штани в тонку смужку Max Mara і туфлі на підборах Russell & Bromley.

Принцеса Уельська Кейт / Фото: Getty Images

Жакет став новим придбанням принцеси з колекції осінь-зима 2024 року і шанувальники кинулися повторювати образ, як це вже було неодноразово і в пресі отримало назву "ефект Кейт".

Дизайнер Петар Петров підтвердив виданню Daily Mail, що вони помітили зростання інтересу до продукту після виходу принцеси Уельської на публіку на початку цього тижня, що спонукало їх поповнити запаси товару в певних розмірах.

Принцеса Уельська Кейт / Фото: Getty Images

"Хоча наші варіанти костюмів незмінно входять до наших бестселерів, ми помітили зростання інтересу до цього блейзера після появи Кейт. У відповідь ми поповнили його запаси і тепер він знову доступний на нашому веб-сайті", — зазначає представник бренду.

Вартість такого жакету становить 1530 доларів.

Жакет Petar Petrov, фото: petarpetrov.com

Нагадаємо, раніше ми показували, як Іванка Трамп повторила один зі стильних образів у штанних костюмах принцеси Уельської Кетрін.

Читайте також: