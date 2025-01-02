Ефект Меган: сукню, в якій герцогиня Сассекська з'явилася на фото у своєму блогу, розмели з магазину бренду

Герцогиня Сассекська повернулася в соцмережі вперше за багато років і оновила аватарку, обравши для неї фото, де вона зазнімкована в білій сукні з глибоким декольте.

Шанувальники Меган Маркл вже визначили, що на ній була сукня від бренду Khaite вартістю 780 фунтів стерлінгів (966 доларів), і її вже розпродано з офіційного сайту.

Меган Маркл / Фото: Instagram Меган Маркл

Зазначимо, новий акаунт Меган Маркл був офіційно запущений лише вчора з першою публікацією, а створений — у червні 2022 року. За короткий проміжок часу на блог Маркл підписалося (на момент написання цієї новини) 810 тис фоловерів і вона отримала синю галочку. Проте, на жаль, герцогиня вимкнула можливість коментувати пост.

Інстаграм Меган Маркл / Фото: Instagram Меган Маркл

Також в акаунті використовується королівський титул Меган — герцогиня Сассекська, що обурило деяких підписників.

"Я не розумію, як жінка може носити титул країни, в якій вона більше навіть не ступить ногою, не кажучи вже про те, щоб жити там", — написав один із них у соцмережі X.

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