Ефект принцеси Кейт: брондовий відтінок волосся став найпопулярнішим серед зірок
Цього сезону в салонах краси непомітно, але впевнено завойовує популярність новий колір волосся, який отримав схвалення королівської особи.
Цей шикарний, проміжний відтінок, що отримав назву «брондовий колір для шикарної мами», офіційно опинився в центрі уваги завдяки «ефекту Кейт», після того як принцеса Уельська продемонструвала свій сяйливий колір волосся за всю історію.
Невимушений, елегантний і, безперечно, дорогий на вигляд, відтінок «Posh Mum Bronde» поєднує у собі коричневі та світлі тони, створюючи вишуканий образ.
Її колір волосся не є ні відверто світлим, ні традиційно темним, потрапляючи в ту невловиму золоту середину, яка має сучасний, вишуканий та неймовірно практичний вигляд, пише Daily Mail.
До речі, цей відтінок вже встиг полюбитись таким іконам стилю, як Вікторія Бекхем і Дженніфер Еністон і стає фаворитом серед жінок, які прагнуть стриманого гламуру, і тепер, завдяки Кетрін, він міцно закріпився як тренд сезону.
Нещодавня поява Кейт у лікарні Чарінг-Крос стала справжнім майстер-класом зі створення цього образу. Її волосся було таким блискучим, здоровим і мало м'який медовий відтінок, а вишуканий брондовий колір красиво переливався в зимовому світлі.