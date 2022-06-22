"Ефект Шарлотти": дочка Кейт та Вільяма одягла сукню, яку тепер хочуть усі

7-річна дочка герцога та герцогині Кембриджських вже не менш популярна, ніж її мати Кейт. А "ефект Шарлотти" має такий самий успіх, як і "ефект Кейт".

Якщо пам'ятаєте, раніше, що б не одягла герцогиня Кембриджська, цей одяг (якщо він був доступний за ціною) тут же розкуповували британки. І, мабуть, не лише британки. А тепер усі хочуть для своїх дітей такі самі вбрання, які носить дочка Кембриджських.

На нещодавньому фото, яким поділилися в блогу Кейт та Вільям на честь Дня батька, принцеса Шарлотта була зображена у сукні від бренду Mango. Сукня продавалася на сайті зі знижкою за 19,19 фунта стерлінгів і швидко була розпродана. Одяг з позначкою Committed — це продукти, які були виготовлені з використанням стійких волокон або процесів, що знижують їхній вплив на навколишнє середовище. Саме така позначка є на сукні Шарлотти.

Принц Вільям з дітьми / Фото: Getty Images

Як пише бренд на своєму сайті – мета Mango – підтримувати впровадження методів, більш орієнтованих на навколишнє середовище, і, отже, збільшувати кількість екологічно чистого одягу в колекції.

Сукня Mango / Фото: mango.com

Нагадаємо, раніше ми писали, як мама герцогині Кембриджської – 67-річна Керол Міддлтон з'явилася на королівських кінних перегонах у сукні-сорочці своєї дочки та капелюсі своєї молодшої дочки.

А принц Луї, молодший брат Шарлотти, раніше на святкуванні платинового ювілею королеви Єлизавети II з'явився на публіці у костюмі матроса свого батька Вільяма.

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