"Ефект Шарлотти" знову спрацював: усі хочуть футболку, як у дочки Кейт та Вільяма

Схоже, всі мами Великої Британії хочуть, щоб їхні доньки носили такий самий одяг, який носить дочка Кейт та Вільяма – принцеса Шарлотта.

Нещодавно принц Вільям зворушив мережу відео з 7-річною дочкою Шарлоттою, коли вони записали разом відео підтримки команди жіночої збірної з футболу напередодні матчу Євро-2022.

Футболка Losan

У ролику принцеса Шарлотта з'явилася в синій футболці в гороховий принт від Losan, вартістю 12 фунтів стерлінгів. У продажу цієї футболки вже не знайти, "ефект Шарлотти" знову спрацював блискавично.

Таке не вперше відбувається із принцесою. Якось герцогиня Кейт ділилася у соцмережах знімком, зробленим на честь Дня батька, де її дочка була у сукні Mango.

Принц Вільям з дочкою Шарлоттою / Фото: twitter.com/kensingtonroyal

Сукня продавалася на сайті бренду зі знижкою за 19,19 фунтів стерлінгів і швидко була розпродана. Схоже, "ефект Шарлотти" має такий самий успіх, як і "ефект Кейт", адже свого часу британські модниці прагнули купити таке ж доступне їм за ціною вбрання, в якому з'являлася на публіці герцогиня Кембриджська.

Герцогиня Кембриджська та принцеса Шарлотта на весіллі Меган та Гаррі 2018 року / Фото: Getty Images

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