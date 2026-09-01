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Ефектна білявка у рожевому: помічниця Трампа у яскравому міні потрапила під приціл папараці
Наталі Гарп обрала для повернення до Білого дому яскравий монохромний аутфіт.
Помічницю Білого дому Наталі Гарп зазнімкували у Вашингтоні після повернення з Г’юстона. Вона разом із президентом США Дональдом Трампом прибула на гелікоптері Marine One на Ellipse біля Білого дому, звідки попрямувала до президентського кортежу.
Для робочої поїздки Гарп обрала дуже яскравий образ. На ній була коротка сукня-сорочка насиченого рожевого кольору. Вбрання мало приталений силует, відкладний комір, застібку на ґудзики, накладні кишені на грудях і широкий пояс із прямокутною пряжкою, який підкреслив її тонку талію.
Особливою деталлю сукні стала широка плісована оборка на подолі, яка додала доволі стриманому крою грайливості. Довжина міні дозволила Наталі продемонструвати стрункі ноги.
Яскраве вбрання помічниця президента поєднала з класичними бежевими туфлями-човниками з гострими носами та на високих шпильках. В одній руці вона несла велику чорну сумку, а в іншій — ноутбук.
У неї було укладання з локонами і макіяж з чорними стрілками. Лук завершили перлинні сережки-пусети.
Нагадаємо, раніше Наталі Гарп продемонструвала жіночний аутфіт в обтислій сукні міді з синім флористичним принтом.