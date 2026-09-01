Ефектна білявка у рожевому: помічниця Трампа у яскравому міні потрапила під приціл папараці

Наталі Гарп / © Associated Press

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Помічницю Білого дому Наталі Гарп зазнімкували у Вашингтоні після повернення з Г’юстона. Вона разом із президентом США Дональдом Трампом прибула на гелікоптері Marine One на Ellipse біля Білого дому, звідки попрямувала до президентського кортежу.

Наталі Гарп / © Associated Press

Для робочої поїздки Гарп обрала дуже яскравий образ. На ній була коротка сукня-сорочка насиченого рожевого кольору. Вбрання мало приталений силует, відкладний комір, застібку на ґудзики, накладні кишені на грудях і широкий пояс із прямокутною пряжкою, який підкреслив її тонку талію.

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Наталі Гарп / © Associated Press

Особливою деталлю сукні стала широка плісована оборка на подолі, яка додала доволі стриманому крою грайливості. Довжина міні дозволила Наталі продемонструвати стрункі ноги.

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Яскраве вбрання помічниця президента поєднала з класичними бежевими туфлями-човниками з гострими носами та на високих шпильках. В одній руці вона несла велику чорну сумку, а в іншій — ноутбук.

Наталі Гарп / © Associated Press

У неї було укладання з локонами і макіяж з чорними стрілками. Лук завершили перлинні сережки-пусети.

Нагадаємо, раніше Наталі Гарп продемонструвала жіночний аутфіт в обтислій сукні міді з синім флористичним принтом.

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