Ефектна білявка: прессекретарка Трампа у фіолетовому костюмі і з гарними локонами вийшла до журналістів

Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт активно приступила до своєї нової роботи. Вона виступила на брифінгу у Білому домі у Вашингтоні.

Керолайн Левітт / Фото: Associated Press

Перед журналістами Керолайн з'явилася у діловому фіолетовому костюмі, який складався з приталеного жакета і прямих штанів зі стрілками, і в чорному топі.

Керолайн Левітт / Фото: Associated Press

Лук Левітт доповнила чорними лакованими гостроносими туфлями з ремінцями, прикрашеними камінням, і на шпильках. А ще у неї була гарна зачіска з локонами, макіяж із рожевою помадою і червоний манікюр.

Керолайн Левітт / Фото: Associated Press

Керолайн Левітт / Фото: Associated Press

У вухах у прессекретарки були сережки-цвяшки, а на шиї – ланцюжок із хрестиком з камінням.

Керолайн Левітт / Фото: Associated Press

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