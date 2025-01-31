Ефектна білявка: прессекретарка Трампа у фіолетовому костюмі і з гарними локонами вийшла до журналістів

Керолайн Левітт мала ефектний вигляд на пресбрифінгу у Вашингтоні.
Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт активно приступила до своєї нової роботи. Вона виступила на брифінгу у Білому домі у Вашингтоні.
Перед журналістами Керолайн з'явилася у діловому фіолетовому костюмі, який складався з приталеного жакета і прямих штанів зі стрілками, і в чорному топі.
Лук Левітт доповнила чорними лакованими гостроносими туфлями з ремінцями, прикрашеними камінням, і на шпильках. А ще у неї була гарна зачіска з локонами, макіяж із рожевою помадою і червоний манікюр.
У вухах у прессекретарки були сережки-цвяшки, а на шиї – ланцюжок із хрестиком з камінням.
Читайте також:
- Мала яскравий вигляд: яким був образ експрессекретарки Байдена на її останньому брифінгу
- У білому жакеті і з коричневим манікюром: прессекретарка Байдена в романтичному образі вийшла до журналістів
- У жакеті від Dolce & Gabbana і з впевненим поглядом: Білий дім презентував офіційний портрет Меланії Трамп