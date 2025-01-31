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Ефектна білявка: прессекретарка Трампа у фіолетовому костюмі і з гарними локонами вийшла до журналістів

Ефектна білявка: прессекретарка Трампа у фіолетовому костюмі і з гарними локонами вийшла до журналістів

Керолайн Левітт / Фото: Associated Press

Керолайн Левітт мала ефектний вигляд на пресбрифінгу у Вашингтоні.

Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт активно приступила до своєї нової роботи. Вона виступила на брифінгу у Білому домі у Вашингтоні.

Керолайн Левітт / © Associated Press
Керолайн Левітт / Фото: Associated Press

Перед журналістами Керолайн з'явилася у діловому фіолетовому костюмі, який складався з приталеного жакета і прямих штанів зі стрілками, і в чорному топі.

Керолайн Левітт / © Associated Press
Керолайн Левітт / Фото: Associated Press

Лук Левітт доповнила чорними лакованими гостроносими туфлями з ремінцями, прикрашеними камінням, і на шпильках. А ще у неї була гарна зачіска з локонами, макіяж із рожевою помадою і червоний манікюр.

Керолайн Левітт / © Associated Press
Керолайн Левітт / Фото: Associated Press
Керолайн Левітт / © Associated Press
Керолайн Левітт / Фото: Associated Press

У вухах у прессекретарки були сережки-цвяшки, а на шиї – ланцюжок із хрестиком з камінням.

Керолайн Левітт / © Associated Press
Керолайн Левітт / Фото: Associated Press

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