Ефектна красуня: дружина прем’єр-міністра Словенії у білосніжному вбранні продемонструвала струнку фігуру

Дружина прем’єр-міністра Словенії привернула до себе увагу гарним виглядом.
Прем’єр-міністр Словенії Роберт Голоб і його дружина Яна Голоб взяли участь у заході з нагоди 75-ї річниці НАТО, який відбувся у залі Ендрю Меллона у межах саміту НАТО у Вашингтоні.
Яна продемонструвала там ефектний і стрункий вигляд. На ній було білосніжне вбрання, що складалося з двобортного верху з квадратним вирізом, білими ґудзиками і короткими рукавами, а також спідниці-олівця з розрізом спереду. Талію вона підкреслила кремовим ремінцем зі срібною пряжкою.
Дружина прем'єра доповнила свій лук білими гостроносими туфлями і кремовою сумочкою. У неї було довге волосся з локонами, макіяж із акцентом на очах і лаконічні сережки у вухах.
Роберт Голоб обрав темно-синій костюм, білу сорочку і блакитну краватку з принтом.
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