Ефектна красуня: дружина прем’єр-міністра Словенії у білосніжному вбранні продемонструвала струнку фігуру

Прем’єр-міністр Словенії Роберт Голоб і його дружина Яна Голоб взяли участь у заході з нагоди 75-ї річниці НАТО, який відбувся у залі Ендрю Меллона у межах саміту НАТО у Вашингтоні.

Яна продемонструвала там ефектний і стрункий вигляд. На ній було білосніжне вбрання, що складалося з двобортного верху з квадратним вирізом, білими ґудзиками і короткими рукавами, а також спідниці-олівця з розрізом спереду. Талію вона підкреслила кремовим ремінцем зі срібною пряжкою.

Роберт Голоб і Яна Голоб / Фото: Associated Press

Дружина прем'єра доповнила свій лук білими гостроносими туфлями і кремовою сумочкою. У неї було довге волосся з локонами, макіяж із акцентом на очах і лаконічні сережки у вухах.

Роберт Голоб і Яна Голоб / Фото: Associated Press

Роберт Голоб обрав темно-синій костюм, білу сорочку і блакитну краватку з принтом.

Роберт Голоб і Яна Голоб / Фото: Associated Press

Читайте також: