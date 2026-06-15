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Ефектна леді: Бріжит Макрон пудровою мініспідницею підкреслила стрункі ноги
Перша леді Франції обрала для зустрічі гостей гарне вбрання ніжного кольору.
Президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит Макрон зустріли біля Єлисейського палацу прем’єр-міністра Канади Марка Карні з дружиною Діаною Фокс, які приїхали до Парижа з офіційним візитом.
Перша леді Франції цього дня продемонструвала ефектний образ. На ній було пудрове вбрання, яке складалося з вкороченого жакета з накладними кишенями і ґудзиками-перлинами та мініспідниці, що підкреслила її стрункі ноги.
Аутфіт Бріжит доповнила бежевими гостроносими туфлями на високих шпильках. Макрон одягла перуку з прикореневим обʼємом і чубчиком. Також у неї був макіяж смокі-айс, каблучки з камінням і годинник на руках.
Еммануель був одягнений у класичний чорний костюм, білу сорочку, чорну краватку, які він скомбінував з чорними шкіряними туфлями.
Нагадаємо, Бріжит Макрон у костюмі кольору вівсянки зустрічала поважного гостя біля Єлисейського палацу.