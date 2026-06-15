Ефектна леді: Бріжит Макрон пудровою мініспідницею підкреслила стрункі ноги

Еммануель і Бріжит Макрони / © Getty Images

Реклама

Президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит Макрон зустріли біля Єлисейського палацу прем’єр-міністра Канади Марка Карні з дружиною Діаною Фокс, які приїхали до Парижа з офіційним візитом.

Перша леді Франції цього дня продемонструвала ефектний образ. На ній було пудрове вбрання, яке складалося з вкороченого жакета з накладними кишенями і ґудзиками-перлинами та мініспідниці, що підкреслила її стрункі ноги.

Еммануель і Бріжит Макрони / © Getty Images

Аутфіт Бріжит доповнила бежевими гостроносими туфлями на високих шпильках. Макрон одягла перуку з прикореневим обʼємом і чубчиком. Також у неї був макіяж смокі-айс, каблучки з камінням і годинник на руках.

Реклама

Еммануель був одягнений у класичний чорний костюм, білу сорочку, чорну краватку, які він скомбінував з чорними шкіряними туфлями.

Нагадаємо, Бріжит Макрон у костюмі кольору вівсянки зустрічала поважного гостя біля Єлисейського палацу.

Новини партнерів