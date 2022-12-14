Ефектна леді у червоному: Джилл Байден у яскравій сукні і туфлях виступила на заході

Джилл Байден взяла участь у заході вдячності педагогам Американської федерації вчителів і Національної асоціації освіти.

Перша леді з'явилася там в ефектному яскравому образі, який дуже їй пасує. На Джилл була червона сукня міді з таким самим поясом на талії і червоні замшеві туфлі на шпильках.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

У вухах у неї були елегантні діамантові сережки, а до вбрання вона прикріпила вишукану брошку з дорогоцінного каміння.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Укладання з локонами, макіяж із акцентом на очах, золоті браслети і годинник завершили лук Джилл.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Крім того, перша леді разом із чоловіком Джо Байден зустрілися з дітьми під час заходу "Іграшки для малюків" на об’єднаній базі Маєр-Гендерсон-Голл в Арлінгтоні, штат Вірджинія.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Там пані Байден постала у червоній сукні, чорному жакеті і чорних замшевих черевиках.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше перша леді у сукні міді кольору фуксії з таким самим поясом на талії побувала на івенті у Вашингтоні.

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