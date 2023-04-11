Ефектна перша леді: 69-річна Бріжит Макрон сукнею-футляром підкреслила стрункі ноги

Подружжя Макронів із дердавним візитом приїхали до Нідерландів.
Президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит Макрон із офіційнім дводенним візитом відвідали Нідерланди. Поїздка Макрона до Амстердама та Гааги є першим державним візитом французького лідера (після Жака Ширака 23 роки тому), яка підтверджує тісні зв’язки між Нідерландами і Францією.
Біля королівського палацу в Амстердамі їх зустріли король Нідерландів Віллем-Олександр і королева Максима. Вони оглянули почесну варту на площі Дам.
Президентське подружжя Франції також взяло участь у церемонії покладання вінків до національного пам'ятника в Амстердамі.
Еммануель Макрон виступить із промовою, в якій висловить своє бачення майбутнього Європи.
Бріжит, як завжди, мала ефектний вигляд. На ній був синій ансамбль, який складався із сукні-футляра і пальта на золотистій блискавці і з кишенями на блискавках. Довжина міді чудово підкреслила стрункі ноги першої леді.
Взута вона була у чорні лаковані туфлі на високих шпильках. У руці Макрон тримала чорний клатч.
Бріжит зробила акуратне укладання і улюблений макіяж смокі-айс.
Нагадаємо, перша леді Франції в елегантному образі total black відвідала із королевою Норвегії Сонею відкриття виставки у Музеї сучасного мистецтва у Парижі.
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