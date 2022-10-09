Ефектна поява: прем’єр-міністерка Естонії підкреслила струнку фігуру сукнею кольору манго

Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас взяла участь у саміті ЄС у Празі.

Там політикиня продемонструвала яскравий аутфіт. На ній була закрита сукня соковитого мангового відтінку довжини міді, яка чудово сиділа на її стрункій фігурі. Комір і манжети вбрання мали цікавий крій. Талію вона підкреслила таким самим поясом.

Кая Каллас / Фото: Associated Press

Кая зробила скромну зачіску, макіяж із рожевою помадою і прикрасила вуха лаконічними сережками.

Кая Каллас / Фото: Associated Press

У такому ефектному луку прем'єрака виділялася серед інших політиків, які надали перевагу класичним темним кольорам.

Кая Каллас / Фото: Associated Press

Нагадаємо, у перший день саміту Каллас з'явилася у блакитній сукні міді з рукавами три чверті, яку скомбінувала з капроновими колготами і білими туфлями з круглими носками.

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