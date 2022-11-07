Ефектна у червоному пальті: принцеса Уельська відвідала матч з регбі

У дітей принца Вільяма та принцеси Кетрін вже закінчилися канікули в школі, і батьки тепер можуть більше часу приділяти своїм королівським обов'язкам. Вихідними принцеса Уельська відвідала матч з регбі.

Кетрін, для якої цей вихід став другим за тиждень зустрілася з гравцями перед чвертьфінальним матчем чемпіонату світу з регбі між Англією та Папуа-Новою Гвінеєю на стадіоні DW у Вігані.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Це перший матч, який відвідала принцеса Уельська після зміни на посаді покровителя Футбольної ліги регбі (RFL) принца Гаррі.

Принцеса Кейт мала чудовий вигляд в червоному двобортному пальті від Alexander McQueen, яке вона поєднувала з бордовою водолазкою та спідницею в тон, а також високими замшевими чоботями на стійких підборах.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Вперше у цьому пальті Кетрін з'явилася на публіці 2020 року. Принцеса любить одягати вбрання, в якому раніше вже виходила й уміло доповнює старі луки стильними аксесуарами. Цього разу на ній були золоті сережки з перлинними підвісками, волосся вона уклала гарними хвилями і зробила денний макіяж. Також у руках несла парасольку, бо на вулиці йшов дощ.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Декількома днями раніше Кейт разом із чоловіком принцом Вільямом відвідували громадський центр міста Скарборо. Пара приїхала до курортного міста у Північному Йоркширі, щоб поспілкуватися з місцевими організаціями, які отримають фінансування з Королівського фонду принца та принцеси Уельських.

Принцеса Уельська та принц Вільям / Фото: Getty Images

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