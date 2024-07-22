Ефектне повернення: Іванка Трамп у білому вбранні і з гарним макіяжем підтримала батька на з'їзді партії

Донька експрезидента США обрала для своєї появи на публіці вбрання білого кольору, який символізує чистоту і незаплямованість.

Іванка Трамп повернулася на політичну сцену – вона підтримала свого батька Дональда Трампа, який є кандидатом у президенти США від республіканців, на завершальному вечорі Національного з'їзду Республіканської партії у Мілуокі, штат Вісконсін.

Іванка Трамп / Фото: Associated Press

Іванка завжди славилася прекрасним почуттям стилю. Кожен її вихід був зі смаком. Ось і цього разу вона продемонструвала красивий аутфіт. На ній був білий костюм від Versace, який складався з укороченого приталеного жакета зі срібними ґудзиками з логотипом бренду і спідниці до колін. Взута вона була у білі туфлі з прозорими вставками і на високих шпильках Jimmy Choo.

Іванка Трамп / Фото: Associated Press

Іванка Трамп / Фото: Associated Press

У неї було ідеально рівне укладання, гарний макіяж із акцентом на очах, молочний манікюр і перлинні сережки у вухах.

Меланія та Іванка Трамп / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Іванка Трамп після закінчення президентського терміну її батька Дональда Трампа разом із чоловіком Джаредом Кушнером і їхніми трьома дітьми переїхала жити до Флориди. Вони поселилися у

розкішному особняку вартістю 24 мільйони доларів і площею 8500 квадратних футів на елітному острові Індіан-Крік, що неподалік Маямі-Біч.

У листопаді 2022 року Іванка заявила: "Я надаю пріоритет своїм маленьким дітям і приватному життю, яке ми створюємо як сім’я. Я не планую займатися політикою".

Вона не з'являлася на заходах із президентської кампанії свого батька. Також її не було на перших президентських дебатах.

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