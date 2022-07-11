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Ефектні білявки в бікіні: сестри Кардашян похизувалися пишними формами

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Ефектні білявки в бікіні: сестри Кардашян похизувалися пишними формами

Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

Глое Кардашян відсвяткувала свій день народження на острові.

Нещодавно у Глое Кардашян був день народження. Їй виповнилось 38. З цієї нагоди вона із сестрою Кім та їхніми дітьми поїхала святкувати на острів.

Глое і Кім влаштували собі невеликий фотосет у воді. Красуні були одягнені у чорні купальники. Вони продемонстрували на камеру свої пишні форми.

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян
Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян
Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян
Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

Пляжні луки сестри доповнили стильними сонцезахисними окулярами.

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян
Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

Глое опублікувала в Instagram серію знімків, на яких вона бавиться у воді зі своєю донькою Тру та племінниками.

Глое Кардашян / © Instagram Глої Кардашян
Глое Кардашян / Фото: Instagram Глої Кардашян
Глое Кардашян / © Instagram Глої Кардашян
Глое Кардашян / Фото: Instagram Глої Кардашян

Кардашян продемонструвала свої формі і в суцільному чорному купальнику.

Глое Кардашян / © Instagram Глої Кардашян
Глое Кардашян / Фото: Instagram Глої Кардашян
Глое Кардашян / © Instagram Глої Кардашян
Глое Кардашян / Фото: Instagram Глої Кардашян

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