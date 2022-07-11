Ефектні білявки в бікіні: сестри Кардашян похизувалися пишними формами

Глое Кардашян відсвяткувала свій день народження на острові.
Нещодавно у Глое Кардашян був день народження. Їй виповнилось 38. З цієї нагоди вона із сестрою Кім та їхніми дітьми поїхала святкувати на острів.
Глое і Кім влаштували собі невеликий фотосет у воді. Красуні були одягнені у чорні купальники. Вони продемонстрували на камеру свої пишні форми.
Пляжні луки сестри доповнили стильними сонцезахисними окулярами.
Глое опублікувала в Instagram серію знімків, на яких вона бавиться у воді зі своєю донькою Тру та племінниками.
Кардашян продемонструвала свої формі і в суцільному чорному купальнику.
Читайте також: