Ефектно: британська дизайнерка підкреслила стрункі ноги чорною мінісукнею

Британська модельєрка спортивного одягу, ведуча, акторка і світська левиця Кімберлі Гарнер відвідала благодійний захід LuisaViaRoma X UNICEF на острові Капрі, який цьогоріч був присвячений збору коштів для українських дітей, які постраждали від війни.

Перед фотографами красуня постала в ефектному аутфіті. На ній була чорна асиметрична мінісукня, яка чудово підкреслила стрункі ноги Кімберлі. Вбрання мало довгі рукава і виріз, який оголював міжгруддя та один бік талії.

Кімберлі Гарнер / Фото: Getty Images

Сукню Гарнер скомбінувала з босоніжками на шпильках. На руки вона одягла браслети, зробила максимально природний макіяж і розпустила волосся.

До слова, на благодійному вечорі побували також Аліна Байкова, Сара Сампайо, Джеймі Фокс, Джаред Лето, Мей Маск, Ванесса Гадженс, Хабі Ламе, Софія Карсон, Фріда Аасен та інші.

Виступила з неймовірним шоу на заході Дженніфер Лопес.

Нагадаємо, Гарнер обожнює хизуватися своїми стрункими ногами. На прем'єрі фільму про Джеймса Бонда "Не час помирати" вона з'явилася у сукні молочного кольору з цікавими вирізами на декольте і високим розрізом збоку, який демонстрував її красиві ноги. І акторка була без спідньої білизни.

Кімберлі Гарнер / Фото: Associated Press

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