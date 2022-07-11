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Ефектно: Кайлі Дженнер підкреслила пишні форми сукнею з драпуванням

Ефектно: Кайлі Дженнер підкреслила пишні форми сукнею з драпуванням

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Ефектно: Кайлі Дженнер підкреслила пишні форми сукнею з драпуванням

Кайлі Дженнер / Фото: Instagram Кайлі Дженнер

24-річна зірка Instagram та інфлюенсерка похизувалася стильним луком.

Кайлі Дженнер продемонструвала підписникам в Instagram свій новий аутфіт.

Красуня приміряла бежеву сукню міді з драпуванням, асиметричним верхом і рукавами-рукавичками. Вбрання чудово підкреслило пишні форми Кайлі.

Кайлі Дженнер / © Instagram Кайлі Дженнер
Кайлі Дженнер / Фото: Instagram Кайлі Дженнер

Сукню вона скомбінувала з бежевими чоботами з драпуванням на шпильках. Волосся інфлюенсерка зібрала в пучок, зробила насичений макіяж і прикрасила вуха квадратними жовтими сережками. Образ вийшов дуже ефектним. Та й вигляд мама двох дітей має чудовий.

Кайлі Дженнер / © Instagram Кайлі Дженнер
Кайлі Дженнер / Фото: Instagram Кайлі Дженнер
Кайлі Дженнер / © Instagram Кайлі Дженнер
Кайлі Дженнер / Фото: Instagram Кайлі Дженнер

Нагадаємо, сестри Кайлі - Кім і Глое - влаштували на острові фотосесію у чорних купальниках.

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