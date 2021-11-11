Ефектно та оригінально: королева Максима обрала цікаве вбрання для нового виходу

Король та королева Нідерландів продовжують свій державний візит до Норвегії.

Вчора, 10 листопада король Віллем-Олександр та його дружина Максима разом із спадковою принцесою Норвегії Метте-Маріт брали участь у норвезько-нідерландській конференції з оборонної співпраці в Осло. Королева Максима цього дня сяяла у синій смугастій сукні, в тон якій було підібрано шпильку та сумку. У кронпринцеси Метте-Марит було схоже вбрання – синя сукня та смугаста довга жилетка.

Королева Максима та кронпринцеса Метте-Маріт / Getty Images

Також королівське подружжя зустрілося з королем Норвегії Гаральдом V та королевою Сонею, вони разом відвідали семінар з прав людини, боротьби з мовою ненависті та свободу вираження поглядів у Бібліотеці Дайхмана в Осло.

Королева Максима та король Віллем-Олександр / Getty Images

Королева Максима та король Віллем-Олександр / Getty Images

Пізніше Максима з чоловіком були присутні на урядовому обіді, організованому прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Сторі та його дружиною Маріт Слагсволд у Слот-Акерсхус.

А ввечері королева Максима переодяглася у блакитну сукню із золотими колами по всьому периметру вбрання, яку доповнила золотими босоніжками на високих підборах, золотим клатчем та хусткою, підібраною в тон сукні. Діамантові сережки, лаконічний вечірній макіяж та красива зачіска завершували образ королеви-консорта.

Королева Максима та король Віллем-Олександр / Getty Images

Разом з королівським подружжям Норвегії вони відвідали концерт віолончеліста Гаррієт Крайг у музеї Munchmuseum в Осло.

Королева Максима та король Віллем-Олександр / Getty Images

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