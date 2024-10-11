Економна принцеса: розглядаємо образ Кейт Міддлтон та згадуємо, коли вона носила ці речі раніше

Принцеса Кейт вперше після закінчення курсу хіміотерапії зробила робочий вихід — разом із чоловіком, принцом Вільямом, вона приїхала до міста Саутпорта.

Кейт та Вільям Уельські / Фото: Associated Press

Кетрін з'явилася на публіці в елегантному осінньому вбранні, яке повністю було підібрано в коричневих кольорах. Однак увагу привернуло те, що раніше всі ці речі принцеса вже носила і жодна з них не була новинкою.

Пропонуємо розглянути детально та згадати, де і коли принцеса одягала ці речі раніше.

Принцеса Кейт / Фото: Associated Press

Коричневе пальто від Alexander McQueen

Це пальто Кейт одягала 2022 року для прогулянки Бостоном. Пальто для неї пошили на замовлення.

Принц і принцеса Уельські / Фото: Getty Images

Сукня в горох від Mulberry

2018 року Кетрін та Вільям провели приватний захід у Кенсінгтонському палаці, запросивши на вечірку десяти фіналістів шоу BBC Radio 1 Teen Hero Award. Тоді вона з'явилася в цій лаконічній коричневій сукні в горох уперше. Вбрання досить демократичне, адже його вартість тоді була близько 200 фунтів.

Кейт та Вільям у 2018 році/фото: The Prince and Princess of Wales

Клатч від Emmy London

Цей аксесуар у Кейт ще від часів вагітності. 2018 року вона доповнила цим клатчем своє яскраве морквяне пальто, коли відвідувала лікарню в Лондоні.

Принцеса Кет / Фото: Getty Images

Туфлі від Gianvito Rossi

Туфлі цього бренду — невід'ємна частина гардеробу принцеси, оскільки вона поєднує їх з зовсім різними вбраннями і вони мають найрізноманітніші відтінки. Саме в парі шоколадного кольору Кейт 2022 року відвела дітей до школи.

Кейт та Вільям відвели дітей до школи / Фото: Associated Press

Золоті сережки Zoraida

Це простий та лаконічний аксесуар, яким Кейт доповнює луки досить часто. Ці сережки-листки вона носить як з діловими, вечірніми і більш повсякденними вбраннями. Особливо часто вона поєднувала їх із куртками, наприклад, коли їздила з візитом на ферму чи у парк.

Герцогиня Кембриджська / Фото: Getty Images

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