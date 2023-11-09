Економна принцеса: як дочка королеви Єлизавети II одного разу відмовилася від номера з гарним видом

Її королівська Високість дбайливо ставиться не тільки до речей зі свого гардеробу, а й до всього, що її оточує. Якось, принцеса попросила поміняти їй номер у готелі, щоб заощадити 40 фунтів і назвала цілком логічну причину.

Анна відвідала Шотландію та зупинилася в готелі Manor House. Номер, який для неї забронювали був із гарним видом на море, але принцесі необхідно було в ньому лише переночувати, тому вона попросила інший номер, заявивши, що все одно не зможе оцінити гарну природу, пише express. Перший номер коштував 225 фунтів стерлінгів (276 доларів), а інший на 40 фунтів дешевше (227 доларів).

Принцеса Анна / Фото: Getty Images

Під час заміни номера представник готелю сказав: "Вона не хотіла виду на море, тому що прибуватиме вночі і їхатиме рано вранці", про що спочатку повідомила. Королівське прохання без проблем задовольнили.

Представник готелю повідомив: "Принцеса та її чоловік зупинилися на одну ніч і повечеряли. Вона дуже цікавилася готелем та його історією. Це був приватний візит, і номер був заброньований заздалегідь. Вона не розписалася у книзі відвідувачів, але, схоже, їй сподобалося". Тобто принцеса заплатила за номер із власних коштів, а не з коштів платників податків, що підтвердив Букінгемський палац.

Принцеса Анна та її чоловік Тімоті Лоренс / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми розповідали про дивацтва членів королівської родини, які виявилися правдою.

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