Економний король: Чарльз III приїхав на захід у костюмі, який одягав три дні тому

Король Чарльз та королева Камілла сьогодні на роботі.

Поки Камілла відвідувала заповідник Redwings Horse Sanctuary в будинку Анни С'юелл в Грейт-Ярмуті, її чоловік король Чарльз III приїхав до сироварні в Лінкольнширі, в Улсебі.

Економний король був одягнений у той самий світло-бежевий костюм і смугасту краватку, в якій приїжджав до Уельсу минулого тижня, коли вони з королевою відвідували Театр Брігейніог у Бреконі.

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

Камілла ж цього разу продемонструвала образ в одній сукні, але поєднувала вбрання з двома іншими елементами гардеробу – синім пальто-накидкою та бежевим тренчем, у якому також нещодавно вже з'являлася на публіці.

Фотографи зробили миле фото королеви з поні, яким принесли спеціальні ласощі. Камілла навіть погладила одного з них. Свій бездоганний аутфіт королева доповнила прозорою парасолькою-тростиною, оскільки цього дня йшов дощ.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

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