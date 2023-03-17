Екранні Кейт та Вільям на зніманнях шостого сезону "Корони": роздивляємось перші фото

Команда проєкту "Корона" продовжує роботу над шостим сезоном серіалу. Його знімання зараз відбуваються у Сент-Ендрюсі, у Шотландії.

Буквально вчора ми розглядали нові кадри зі знімального майданчика з актором Еддом Маквеєм, який грає юного принца Вільяма. Тепер з'явилися кадри, де є і Мег Белламі, вона грає юну Кейт Міддлтон, яка також навчалася в Сент-Ендрюському університеті, де, власне, і почався їхній роман із Вільямом.

Знімання шостого сезону серіалу "Корона" / Фото: Getty Images

На знімках видно, що акторка Мег Белламі одягнена в куртку та джинси-кльоші, на плечі у неї коричнева шкіряна сумка, а в руці великий зошит. Ед Маквей зображений сидячи, він також сидить одягнений у джинси та куртку.

На іншому фото екранний принц Вільям на майданчику зі своїм екранним батьком Чарльзом (його грає Домінік Вест). Кадр також було знято у Сент-Ендрюсі.

Знімання шостого сезону серіалу "Корона" / Фото: Getty Images

Шостий сезон серіалу "Корона" розповість глядачам про життя британської королівської родини з кінця 90-х та початку 2000-х років. Це буде останній сезон серіалу, в якому покажуть найпохмуріше десятиліття для королеви та її родини. Саме в цей час трапилися три розлучення дітей королеви Єлизавети II, 1992 року горів Віндзорський замок – одна з резиденцій королеви. Тоді пожежу вдалося загасити лише через 15 годин, і Верхньому двору було завдано великих збитків. А 1997 року загинула принцеса Діана.

Творці серіалу кажуть, що не зніматимуть серіалу про сучасну королівську родину.

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