Екс"ангел" Victoria's Secret Алексіна Грем топлес позувала в сауні

31-річна британська модель та екс"ангел" Victoria's Secret Алексіна Грем поділилася пікантними фото у блогу.

Дівчина позувала топлес і в самих чорних стрингах в інфрачервоній сауні. Модель прикрила груди руками і зробила кілька кадрів із різних ракурсів, а в підписі зазначила:

"Останнім часом мій сон був не спокійним, що, своєю чергою, позначилося на моєму психічному здоров'ї. Сауна допомагає мені покращити настрій та якість сну", — зазначила Алексіна.

Також у своїх підписників дівчина поцікавилася, чи можуть вони їй порекомендувати, якісь хороші та перевірені місця з саунами у місті.

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