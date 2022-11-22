Екс"ангел" Victoria's Secret оголосила про вагітність

На своїй сторінці в Instagram Жасмін Тукс опублікувала кадри з нового фотосету, в якому продемонструвала шанувальникам живіт, що підріс, і підтвердила, що чекає на первістка.

Жасмін Тукс із чоловіком Давидом / Фото: Associated Press

"Малюк Борреро. Останні 6 місяців пролетіли так швидко, і ми не можемо дочекатися зустрічі з цим дорогоцінним маленьким янголятком. Так вдячні за те, що створили з тобою сім'ю", — написала у підписі під знімками манекенниця.

У фотосесії Жасмін знімалася разом із чоловіком Хуаном Давидом Борреро. Зазнімкована Тукс у світлій атласній сукні з однією приспущеною з плеча бретелькою, яка чудово підкреслює вже такий великий живіт моделі. Її чоловік Давид одягнений у чорний одяг.

Пара, нагадаємо, одружилася 4 вересня 2021 року. Хуан Давид Борреро – син еквадорського віцепрезидента Альфредо Борреро. Їхнє вінчання з Жасмін відбулося в історичній церкві та монастирі Святого Франциска XVI століття на очах великої кількості гостей, серед яких були і колеги Тукс: "ангели" Жозефін Скрівер, Шаніна Шейк, Лаїс Рібейро, Сара Сампайо. Заручена пара була рік.

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