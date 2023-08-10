Екс"ангели" Victoria's Secret знялися у пікантному проморолику нової лінії бюстгальтерів

Легендарні манекенниці, які давно не є "ангелами" бренду білизни, знялися в новій рекламній кампанії бюстгальтерів з лінійки Victoria's Secret Icon.

Роликом бренд поділився на своїй сторінці в Instagram. У ньому знялися легендарні зірки – Жизель Бундхен, Адріана Ліма, Кендіс Свейнпоул, Напомі Кемпбелл, а також Гейлі Бібер та Емілі Ратаковскі та кілька інших менш відомих моделей.

Дівчата рекламують новий бюстгальтер з ефектом пушап Icon. Моделі з'явилися на чорно-білих і кольорових фото і відео Мікаеля Янссона, демонструючи пишні форми в новому бюстгальтері, що підтримує груди.

"У кожній з нас є ікона", — підписав аккаунт ролик.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що шоу Victoria's Secret повертається і стала відома дата прем'єри та ім'я зіркового хедлайнера.

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