Екс"Холостяк" Макс Михайлюк показався зі зброєю в руках

Чоловік готовий захищати Україну від російських ворогів.
Головний герой 10-го сезону шоу "Холостяк" Макс Михайлюк опублікував в Instagram фото, на якому він зазнімкований зі зброєю в руках.
"Пацики на моциках, а моцики без бензу", - написав на світлині чоловік.
Макс готовий захищати Батьківщину і своїх рідних від російських окупантів.
Нагадаємо, відомий телеведучий Даніель Салем пішов до військкомату одразу після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Він також розповів, як ледь не загинув на передовій.
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