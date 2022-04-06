Екс"Холостяк" Макс Михайлюк показався зі зброєю в руках

Чоловік готовий захищати Україну від російських ворогів.

Головний герой 10-го сезону шоу "Холостяк" Макс Михайлюк опублікував в Instagram фото, на якому він зазнімкований зі зброєю в руках.

Макс Михайлюк / Instagram Макса Михайлюка

"Пацики на моциках, а моцики без бензу", - написав на світлині чоловік.

Макс готовий захищати Батьківщину і своїх рідних від російських окупантів.

Нагадаємо, відомий телеведучий Даніель Салем пішов до військкомату одразу після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Він також розповів, як ледь не загинув на передовій.

Читайте також: