Екс"Холостяк" Михайлюк привітав доньку з першим роком життя і показав миле відео з нею

Екс"Холостяк" Михайлюк привітав доньку з першим роком життя і показав миле відео з нею

Пілот з дружиною привітали доньку з днем народження і опублікували її гарні фото.

Вчора, 27 квітня, доньці головного героя 10-го сезону реалітішоу "Холостяк" Макса Михайлюка і моделі Даші Хлистун – Аріані - виповнився рік. З цієї нагоди щасливі батьки опублікували в Instagram фото і відео крихітки і привітали її з першим роком життя.

Даша Хлистун і Макс Михайлюк / Instagram Макса Михайлюка

Михайлюк виклав миле відео, на якому він годує з пляшечки ще зовсім маленьку донечку.

"Спостерігаючи за тим, як ти ростеш протягом цих 12 місяців, я отримав найщасливіші, найцінніші моменти мого життя.

Поки ми не поряд, переглядаю наші сімейні відео, та й одним із найулюбленіших ділюся сьогодні з Вами. З Днем Народження наша улюблена Донечка!" – написав Макс.

А Даша опублікувала гарні світлини донечки – з її народження і до цього часу.

(гортайте фото вправо)

"Моя найкраща дівчинко, я досі не можу повірити, що вже пролетів рік, як ми зустрілися з найбільшим щастям у нашому житті! Я так сильно люблю тебе. Мені хочеться, щоб ти була найщасливішою, променистою та доброю! І я знаю, ти такою і будеш. Нехай у твоєму житті зустрічаються лише добрі люди. Даруй цьому світові своє тепло, ти це вже у такому юному віці вмієш робити. Ми з татом завжди будемо поруч. @flymax305 ми подарували цьому світу особливу людину!" - написала модель.

Донька Макса Михайлюка / Instagram Макса Михайлюка

Читайте також: