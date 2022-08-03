Експериментує з "кучерявим методом" та любить зручний одяг: розглядаємо образ 18-річної онуки Єлизавети II

Луїза віддає перевагу простому одягу, часто носить кеди і захоплюється верховою їздою, а також іноді позичає одяг у мами. Розповідаємо, у що була одягнена дівчина під час своєї нещодавньої появи на публіці.

Графиня Весекська Софі з чоловіком принцом Едвардом та двома дітьми відвідали вчора Ігри Співдружності 2022 у Бірмінгемі. Особлива увага була прикута до 18-річної леді Луїзи, яка, подорослішавши, стала дуже схожою на свого батька.

Леді Луїза з мамою, батьком та братом / Фото: Getty Images

Дівчина обрала для спортивного заходу простий та зручний образ, у якому поєднала довгу яскраву спідницю від бренду Lipsy London та білу блузку вільного фасону з коротким прямим рукавом.

Також образ леді Луїза доповнила кедами, коричневою сумкою з торочкою та прикрасами від Clogau. Волосся 18-річна дівчина уклала у локони і зашпилила шпилькою. Ймовірно, Луїза робить укладання за допомогою модного зараз "кучерявого методу", завдяки якому волосся сохне природним методом (також часто використовують диффузор), не пушиться і набуває хвилястості.

Леді Луїза Віндзор / Фото: Getty Images

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