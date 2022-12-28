Експерт озвучив версію: чому Кітті Спенсер відмовилася одягнути тіару принцеси Діани на своє весілля

Минулого року племінниця принцеси Діани – леді Кітті Спенсер – вийшла заміж. Її розкішне весілля відбулося в Італії. Сьогодні Кітті виповнюється 32 роки і ми вирішили розповісти вам, чому ж дівчина не одягла родинну тіару на своє весілля.
Весілля Кітті та Майкл Л'юїс зіграли на старовинній віллі Альдобрандіні у Фраскаті, під Римом. На церемонії були присутні рідні та близькі друзі пари. Леді Кітті Спенсер йшла до вівтаря у сукні від Dolce & Gabbana. Дівчина є послом італійського бренду, тому її вибір був очевидним. Також у Кітті було ще чотири сукні крім білої весільної.
А ось від родинної тіари "Спенсерів" дівчина відмовилася. І ось чому.
Експерт із ювелірних виробів припускає, що наречена не носила тіару "Спенсерів" у день свого весілля тому, що вона асоціювалася із "болючими" спогадами.
Справа в тому, що цю тіару носила на своєму весіллі 1981 року принцеса Діана. Але всім відомо, що щасливий шлюб у неї з принцом Чарльз не склався. Після смерті принцеси Діани 1997 року тіара "Спенсерів", була повернута графу Чарльзу Спенсеру, молодшому брату Діани та батькові леді Кітті Спенсер. Оскільки це фамільна коштовність і вона належить не королівській сім'ї, саме сім'ї Спенсерів.
1989 року тіару одягала мати Кітті Вікторія Ейткен, коли виходила заміж за Чарльза Спенсера.
Експерт Джеймс Костянтин, розповів express.co.uk, чому Кітті взагалі уникала ідеї носити тіару. "Вважалося, що на леді Кітті Спенсер у день її весілля вплинув ряд речей. По-перше, вона хотіла поєднати свою любов до Італії зі своєю англійською спадщиною, яка включала квіткові гірлянди у волоссі. Крім того, у леді Кітті, можливо, було чітке уявлення про те, що вона хотіла б одягти в день свого весілля". Експерт стверджує, що тіара "Спенсерів" могла просто не поєднуватися з весільним вбранням Кітті. Дівчина завжди залишалася дуже потайливою і ніколи не обговорювала свій вибір не носити тіару. Проте також вважається, що, одягнувши цю тіару, Кітті могла зіткнутися з болючими спогадами, адже її тітка загинула за трагічних обставин, а шлюб її матері виявився нещасливим.
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