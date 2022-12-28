Експерт озвучив версію: чому Кітті Спенсер відмовилася одягнути тіару принцеси Діани на своє весілля

Минулого року племінниця принцеси Діани – леді Кітті Спенсер – вийшла заміж. Її розкішне весілля відбулося в Італії. Сьогодні Кітті виповнюється 32 роки і ми вирішили розповісти вам, чому ж дівчина не одягла родинну тіару на своє весілля.

Весілля Кітті та Майкл Л'юїс зіграли на старовинній віллі Альдобрандіні у Фраскаті, під Римом. На церемонії були присутні рідні та близькі друзі пари. Леді Кітті Спенсер йшла до вівтаря у сукні від Dolce & Gabbana. Дівчина є послом італійського бренду, тому її вибір був очевидним. Також у Кітті було ще чотири сукні крім білої весільної.

А ось від родинної тіари "Спенсерів" дівчина відмовилася. І ось чому.

Експерт із ювелірних виробів припускає, що наречена не носила тіару "Спенсерів" у день свого весілля тому, що вона асоціювалася із "болючими" спогадами.

Справа в тому, що цю тіару носила на своєму весіллі 1981 року принцеса Діана. Але всім відомо, що щасливий шлюб у неї з принцом Чарльз не склався. Після смерті принцеси Діани 1997 року тіара "Спенсерів", була повернута графу Чарльзу Спенсеру, молодшому брату Діани та батькові леді Кітті Спенсер. Оскільки це фамільна коштовність і вона належить не королівській сім'ї, саме сім'ї Спенсерів.

Весілля принцеси Діани та принца Чарльза / Фото: Associated Press

1989 року тіару одягала мати Кітті Вікторія Ейткен, коли виходила заміж за Чарльза Спенсера.

Чарльз Олторп (граф Спенсер) та дружина Вікторія на весільній церемонії у будинку Олторп. Велика Британія, вересень 1989 / Фото: Getty Images

Експерт Джеймс Костянтин, розповів express.co.uk, чому Кітті взагалі уникала ідеї носити тіару. "Вважалося, що на леді Кітті Спенсер у день її весілля вплинув ряд речей. По-перше, вона хотіла поєднати свою любов до Італії зі своєю англійською спадщиною, яка включала квіткові гірлянди у волоссі. Крім того, у леді Кітті, можливо, було чітке уявлення про те, що вона хотіла б одягти в день свого весілля". Експерт стверджує, що тіара "Спенсерів" могла просто не поєднуватися з весільним вбранням Кітті. Дівчина завжди залишалася дуже потайливою і ніколи не обговорювала свій вибір не носити тіару. Проте також вважається, що, одягнувши цю тіару, Кітті могла зіткнутися з болючими спогадами, адже її тітка загинула за трагічних обставин, а шлюб її матері виявився нещасливим.

Леді Кітті Спенсер / Фото: Getty Images

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