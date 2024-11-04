Експерт розкрив секрет: що допомогло принцесі Уельській на шляху лікування від раку

За словами автора, Кейт здобула віру і стала більше цікавитися всім, що з цим пов'язано після того, як у неї діагностували рак і вона пройшла курс хіміотерапії.

Проте її чоловік принц Вільям, за словами тих, хто добре його знає, є "сучасною молодою людиною". Він "бентежиться деяких аспектів церемоніалу та релігії", йдеться в уривку, опублікованому Daily Mail, цитує його журнал People.

Принцеса Уельська Кетрін та принц Вільям / Фото: Instagram принца і принцеси Уельских

Якщо батько Вільяма, король Чарльз, та його покійна бабуся королева Єлизавета II, відомі своїми стійкими християнськими переконаннями, то 42-річний принц Уельський може порушити традицію і не прийняти титулу Верховного правителя Церкви Англії, коли він зійде на престол.

Принц Вільям та принцеса Уельська / Фото: Associated Press

"У королівських колах не секрет, що він не поділяє духовних почуттів короля, не кажучи вже про непохитну відданість покійної королеви англіканській церкві", — написав Гардман. "Його батько дуже духовний і любить говорити про віру, а от принц — ні. Він не ходить до церкви щонеділі, як і більшість населення країни. Він може ходити туди на Різдво та Великдень, але це все", — розповів Гардману, високопоставлений представник палацу.

Автор пише, що принц Вільям з великою повагою ставиться до інститутів, але інстинктивно не почувається комфортно у релігійному середовищі.

Принц Вільям / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше ми розповідали, яким принц Вільям бачить майбутнє монархії, коли стане королем.

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