Експерт розкрив секрет: що допомогло принцесі Уельській на шляху лікування від раку

Королівський біограф Роберт Гардман у своїй останній книжці "Чарльз III: Новий король. Новий двір. Внутрішня історія" розповідає про те, що допомогло принцесі Уельській Кетрін одужати.
За словами автора, Кейт здобула віру і стала більше цікавитися всім, що з цим пов'язано після того, як у неї діагностували рак і вона пройшла курс хіміотерапії.
Проте її чоловік принц Вільям, за словами тих, хто добре його знає, є "сучасною молодою людиною". Він "бентежиться деяких аспектів церемоніалу та релігії", йдеться в уривку, опублікованому Daily Mail, цитує його журнал People.
Якщо батько Вільяма, король Чарльз, та його покійна бабуся королева Єлизавета II, відомі своїми стійкими християнськими переконаннями, то 42-річний принц Уельський може порушити традицію і не прийняти титулу Верховного правителя Церкви Англії, коли він зійде на престол.
"У королівських колах не секрет, що він не поділяє духовних почуттів короля, не кажучи вже про непохитну відданість покійної королеви англіканській церкві", — написав Гардман. "Його батько дуже духовний і любить говорити про віру, а от принц — ні. Він не ходить до церкви щонеділі, як і більшість населення країни. Він може ходити туди на Різдво та Великдень, але це все", — розповів Гардману, високопоставлений представник палацу.
Автор пише, що принц Вільям з великою повагою ставиться до інститутів, але інстинктивно не почувається комфортно у релігійному середовищі.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, яким принц Вільям бачить майбутнє монархії, коли стане королем.
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