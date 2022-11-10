Експерт розповів, що сказав король Чарльз ІІІ після того, як у нього кинули яйцями

Король Чарльз і королева-консорт Камілла вчора під час візиту до Йоркшира потрапили в неприємну ситуацію. Невідомий чоловік почав кидати у монархів яйця.

Король Чарльз III тримався стійко і не реагував на те, що відбувається. Король продовжував тиснути руки людям, які прийшли привітати його та його дружину Каміллу.

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

Лише ненадовго зупинившись, Чарльз подивився на яйця, які летіли на землю, і продовжив тиснути руку дамі в червоному капелюсі, кажучи їй: "Радий познайомитися".

Джеремі Фріман, який вміє читати по губах, розповів Mirror, що, на його думку, сказав король одразу після інциденту. Коли Чарльз повернувся до дами у військовій формі серед натовпу, що освистує метання яєць, то сказав: "Все гаразд, давайте продовжимо".

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Через кілька секунд можна побачити, як монарх повертається до офіцера охорони і запитує: "Все гаразд? І Джеремі каже, що офіцер сказав йому: "Про нього подбали", маючи на увазі порушника порядку.

Фото чоловіка, якого поліцейські повалили на землю, також облетіли всі таблоїди.

Порушник, який закидав короля Чарльза яйцями / Фото: Getty Images

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