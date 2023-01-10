Експертка з мови тіла розповіла про почуття принца Гаррі, коли він говорив про королівських родичів

Герцог Сассекський розповів дуже багато подробиць про своє королівське життя, зокрема і пікантних. Експерти з мови тіла розібрали деякі з них докладніше.

Принц Гаррі / Фото: Getty Images

Джуді Джеймс, експертка з мови тіла, розповіла, що під час інтерв'ю Гаррі з Томом Бредбі принц демонстрував свої справжні почуття до своєї невістки, принцеси Уельської Кетрін. Джуді стверджує, що риси обличчя принца "пом'якшувалися" щоразу, коли згадувалася Кейт, незважаючи на визнання того, що вона не завжди сходилася у поглядах з його дружиною Меган Маркл, пише express.co.uk.

Коли принца попросили прояснити повідомлення про те, що Кейт і Меган не ладнали "майже від початку", Гаррі підтвердив, що між парою була напруженість. Він стверджував, що в сім'ї було багато "стереотипів" про те, що вона американська акторка.

Принц Гаррі та принцеса Кейт / Фото: Associated Press

"Під час цього довгого і глибоко викриваючого інтерв'ю в мові тіла Гаррі відчувалася трагедія. Він закінчив запевненнями в тому, що він "найщасливіший з усіх, кого я коли-небудь бачив" і що він "змирився з багатьма речами, які сталися з ним. У істинно американському стилі він стверджував, що перебуває в "хорошій свідомості" і що будь-які обговорення з його сім'єю тепер не залишать жодних думок, що "затягнулися". Але чоловік, за яким ми спостерігали до цього моменту, використовував суперечливі сигнали мови тіла, через які багато його емоцій усе ще мали досить стриманий вигляд. Його жести, його звукові фрагменти і те, як він ухилявся від деяких складніших тем або використовував неконкретні твердження, передбачали гнів, обурення та праведність. Але були також моменти, коли він випромінював більш спонтанні сигнали любові і навіть гумору та веселощів", — каже експертка.

Далі експертка проілюструвала його суперечливі емоції щодо своєї сім'ї, додавши: "Було досить стримане: "Я люблю свого батька, я люблю свого брата, я люблю свою сім'ю", але коли він говорив про свого батька, він був близький до сліз. Його розповідь про те, як він ріс разом зі своїм братом, показував сигнали веселощів та вірності, і коли ім'я Кейт було згадано, його риси обличчя пом'якшилися, а очі зморщилися в ніжній усмішці", — додає Джуді.

Принци Вільям і Гаррі / Фото: Associated Press

Завершуючи своє відверте інтерв'ю, Гаррі сказав, що сподівається на примирення з батьком і братом, і підтвердив свою глибоку любов до них обох.

Книжка принца Гаррі / Фото: Associated Press

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