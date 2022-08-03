Експерт із мови тіла розповів, які насправді стосунки у Меган та Гаррі

Принц Гаррі та Меган Маркл від перших днів своїх стосунків трималися на публіці за руки. Через чотири роки після весілля вони так само близькі, як і раніше, і продовжують демонструвати це публічно.
Експерт з мови тіла Даррен Стентон розповів Express про те, які насправді стосунки у пари, проаналізувавши поведінку Меган і Гаррі на "Іграх нескорених", які вони відвідали у квітні в Гаазі.
На думку експерта Гаррі та Меган зараз максимально впевнені одне в одному. "Коли Меган вийшла з Гаррі, на її обличчі було справжнє вираження щастя. Вона трималася за руки з Гаррі, і разом вони були неймовірно тактильні. Така поведінка передбачає, що вони дуже сильна одиниця разом", - вважає експерт. - А також це говорить про те, що Сасекські не бояться показати світові, що вони все ще кохають одне одного".
Під час церемонії був один момент, коли Гаррі розгубився і трохи хвилювався, і Меган взяла його за руку, щоб тактильно підтримати в цей момент. Експерт вважає, що вони дуже добре відчувають одне одного.
Принц Гаррі змалку звик бути на публіці, але однаково іноді почувається невпевнено. "У такі моменти він дивиться на свою дружину Меган, як на опору", — каже експерт.
Зазначимо, віднедавна герцог і герцогиня Кембриджські стали поводитися на публіці, як закохані та експертка пояснила, що відбувається з Кейт та Вільямом.
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