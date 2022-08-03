Експерт із мови тіла розповів, які насправді стосунки у Меган та Гаррі

Принц Гаррі та Меган Маркл від перших днів своїх стосунків трималися на публіці за руки. Через чотири роки після весілля вони так само близькі, як і раніше, і продовжують демонструвати це публічно.

Експерт з мови тіла Даррен Стентон розповів Express про те, які насправді стосунки у пари, проаналізувавши поведінку Меган і Гаррі на "Іграх нескорених", які вони відвідали у квітні в Гаазі.

Меган та Гаррі / Фото: Associated Press

На думку експерта Гаррі та Меган зараз максимально впевнені одне в одному. "Коли Меган вийшла з Гаррі, на її обличчі було справжнє вираження щастя. Вона трималася за руки з Гаррі, і разом вони були неймовірно тактильні. Така поведінка передбачає, що вони дуже сильна одиниця разом", - вважає експерт. - А також це говорить про те, що Сасекські не бояться показати світові, що вони все ще кохають одне одного".

Під час церемонії був один момент, коли Гаррі розгубився і трохи хвилювався, і Меган взяла його за руку, щоб тактильно підтримати в цей момент. Експерт вважає, що вони дуже добре відчувають одне одного.

Меган та Гаррі / Фото: Associated Press

Принц Гаррі змалку звик бути на публіці, але однаково іноді почувається невпевнено. "У такі моменти він дивиться на свою дружину Меган, як на опору", — каже експерт.

Меган та Гаррі / Фото: Associated Press

Зазначимо, віднедавна герцог і герцогиня Кембриджські стали поводитися на публіці, як закохані та експертка пояснила, що відбувається з Кейт та Вільямом.

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