Експерти розповіли, про що шепотіли на трибунах Меган та Гаррі під час Invictus Games

Меган і Гаррі провели кілька захопливих днів на "Іграх скорених" у Дюссельдорфі.
Подружжя Сассекських з'являлося на змаганнях майже щодня, з радістю спілкувалися зі спортсменами та вболівали за команди.
Експертам читання по губах вдалося зібрати воєдино жваві розмови між парою, коли вони насолоджувалися іграми.
Вболіваючи за команди на волейбольному матчі принц Гаррі та герцогиня Меган жваво розмовляли. Пара аплодувала, фотографувалася з фанатами та ніжно розмовляла одне з одним. Експертам вдалося розшифрувати, що Меган ставила Гаррі низку запитань, зокрема і про те, які правила турніру і як команди переходять на наступний рівень, пише express.
Герцогиня Сассекська часто нахилялася до вух Гаррі, ставлячи питання про "команди", що грали на "Меркур Шпіль-Арені", а принц пояснював дружині, як команди просуваються по турніру.
Під час однієї такої розмови Меган сказала чоловікові: "Цей матч просто божевільний", перш ніж він відповів: "Так, я знаю".
Нагадаємо, раніше ми показували, як подружжя Сассекських підтримувало Юлію "Тайру" Паєвську, яка завоювала медаль на Invictus Games.
Читайте також: