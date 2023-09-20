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Експерти розповіли, про що шепотіли на трибунах Меган та Гаррі під час Invictus Games

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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Експерти розповіли, про що шепотіли на трибунах Меган та Гаррі під час Invictus Games

Меган та Гаррі на Invictus Games / Фото: Getty Images

Меган і Гаррі провели кілька захопливих днів на "Іграх скорених" у Дюссельдорфі.

Подружжя Сассекських з'являлося на змаганнях майже щодня, з радістю спілкувалися зі спортсменами та вболівали за команди.

Експертам читання по губах вдалося зібрати воєдино жваві розмови між парою, коли вони насолоджувалися іграми.

Меган та Гаррі на Invictus Games / © Getty Images
Меган та Гаррі на Invictus Games / Фото: Getty Images

Вболіваючи за команди на волейбольному матчі принц Гаррі та герцогиня Меган жваво розмовляли. Пара аплодувала, фотографувалася з фанатами та ніжно розмовляла одне з одним. Експертам вдалося розшифрувати, що Меган ставила Гаррі низку запитань, зокрема і про те, які правила турніру і як команди переходять на наступний рівень, пише express.

Герцогиня Сассекська часто нахилялася до вух Гаррі, ставлячи питання про "команди", що грали на "Меркур Шпіль-Арені", а принц пояснював дружині, як команди просуваються по турніру.

Меган та Гаррі на Invictus Games / © Getty Images
Меган та Гаррі на Invictus Games / Фото: Getty Images

Під час однієї такої розмови Меган сказала чоловікові: "Цей матч просто божевільний", перш ніж він відповів: "Так, я знаю".

Нагадаємо, раніше ми показували, як подружжя Сассекських підтримувало Юлію "Тайру" Паєвську, яка завоювала медаль на Invictus Games.

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