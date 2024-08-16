Експертка розшифрувала: що прошепотіла Меган Маркл чоловікові Гаррі на очах у публіки

Мова жестів і вміння читати по губах можуть розкрити деякі секрети.

Одна з таких знавців проаналізувала вихід принца Гаррі та його дружини Меган Маркл у Колумбії, де пара перебуває з чотириденним візитом.

Фахівчиня з читання по губах Нікола Гіклінг розшифрувала прошептану Меган фразу для принца Гаррі під час їхнього до Боготи. Меган сказала "рука", на що принц відповів "ось, тримай" і дав їй свою руку, пише Mirror. Це сталося, коли пара прямувала назустріч публіці.

Меган Маркл та принц Гаррі / Фото: Getty Images

Нагадаємо, під час візиту герцогиня Сассекська вже продемонструвала кілька аутфітів. На церемонії привітання з віцепрезиденткою Колумбії Франсією Маркес Меган з'явилася у темно-синьому жилеті з коміром і золотими ґудзиками від нью-йоркського бренду Veronica Beard та темно-синіх штанях від цієї ж дизайнерки, а взула туфлі-човники Manolo Blahnik.

До Національного центру мистецтв Делії Сапата герцогиня прибула в сукні Navajo Weaver на бретельках і з ромбоподібним вирізом під грудьми від колумбійської дизайнерки Джоанни Ортіс.

Меган і Гаррі в Колумбії / Фото: Associated Press

Також вона одягала сорочку від Victoria Beckham тіширокі штани La Ligne, відвідуючи форум "Відповідальне цифрове майбутнє". Скрізь її супроводжував принц Гаррі.

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