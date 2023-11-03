Експертка з мови тіла пояснила, що не так у стосунках княгині Шарлін та князя Альбера II

Нещодавно княгиня Шарлін та князь Альбер II продемонстрували одне до одного почуття на публіці.

Під час нещодавнього фіналу чемпіонату світу з регбі у Франції Шарлін продемонструвала ніжні почуття на адресу свого чоловіка на тлі чуток про їхнє можливе розлучення.

Але експертка з мови тіла Джуді Джеймс із Великої Британії пояснила, що це видовище було вельми незручним. На думку експертки саме Шарлін зголосилася першою обійняти чоловіка, а він збентежений ніби не знав, як на цей "приступ ніжності" реагувати. І це говорить про те, що в реальному житті вони зовсім не мають близьких стосунків.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / Фото: Getty Images

"Мова тіла Альберта сигналізувала, що він почувається некомфортно і злегка наляканий", — каже експертка, пише Daily Mail. "Коли вони розривають обійми, він міцно кладе одну руку їй на плече, що має вигляд жесту стримування, наче зайві обійми не в його стилі. Шарлін же кладе голову на плече чоловіка, коли дивиться матч, і використовує цей момент, щоб показати свою обручку, ніби бажаючи показати, що їхній роман триває і зв'язок міцний. Однак у цих позах відчувається дискомфорт".

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / Фото: Getty Images

Раніше княгиня різко висловилася про своє "розлучення", заявивши, що вона безтурботна і щаслива і взагалі не розуміє, звідки беруться ці чутки.

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