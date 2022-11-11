Експертка з мови тіла розповіла, що відчувала королева Камілла, коли їх із королем закидали яйцями

Днями король Чарльз III та королева Камілла відвідували Йоркшир, де з ними стався неприємний інцидент.

Експерти вже обговорили цю раптову ситуацію, що сталася з королівським подружжям. Король Чарльз зберігав холоднокровність, тоді як королева-консорт Камілла виявляла настороженість і страх, стверджує експертка з мови тіла Джуді Джеймс.

Король Чарльз III та королева Камілла / Фото: Associated Press

Монарх продовжував тиснути руки, поки яйця летіли в його бік, ненадовго зупиняючись, щоб подивитися на шкаралупи, що тріснули на землі, поки Камілла йшла за ним. Але незважаючи на те, що вона мала спокійний вигляд, експертка каже, що королева-консорт видала свій страх одним сигналом.

"Це закидання яйцями викликає таку ж кількість холоднокровності і у короля. Однак Камілла реагує, і мова її тіла передбачає настороженість, що переходить у справжній страх. Її рот розтягується, а кути губ опускаються, і вона продовжує оглядатися назад, ніби боячись нових атак. Шум, що видається натовпом, здається криками підтримки, але вони зливаються в досить гучний вереск, що лякає Каміллу", — заявила експертка у коментарі Mirror.

Король Чарльз III та королева Камілла / Фото: Getty Images

Зазвичай, саме Камілла вміє тримати себе в руках, але цього дня явно щось пішло не так.

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