Експертка з мови тіла розповіла, які насправді стосунки у Кейт та Вільяма

Стосунки Кейт та Вільяма тривають уже понад двадцять років. А в офіційному шлюбі вони перебувають одинадцять років.
Експертка з мови тіла Джуді Джеймс оцінила мову тіла королівського подружжя під час сімейних свят чи королівських турів.
Джуді проаналізувала фотографії з різних поїздок герцога та герцогині Кембриджських, починаючи від їхнього туру Карибським морем і закінчуючи візитом до Австралії, пише Express. За словами експертки, оцінювалося навіть те, як Кейт поводиться на пляжі.
За словами Джуді, оскільки у Кейт троє маленьких дітей, у неї може бути менше часу для її природного розслабленого стану, ніж їй хотілося б. Їй може бути важко лежати і відключатися на кілька хвилин, перш ніж вона відчує необхідність сісти і перевірити, чи все гаразд. Це буде засновано на обережності, а не на нудьзі.
А ось про Вільяма експертка говорить зовсім протилежне. Коли доходить до відпочинку, він може максимально розслабитися і ні про що не думати.
Джуді наголосила, що мова пари показує, наскільки вони цінують час, проведений разом у відпустці. "Вільний час, який пара не проводить з дітьми під час сімейного відпочинку для Вільяма у великій пошані, тому мені здається, принц використовує його на максимум, коли така можливість з'являється". А ось поведінка Вільяма під час роботи та в очах громадськості нібито різко відрізняється від поведінки за зачиненими дверима, коли він бере на себе роль батька та чоловіка.
"Його ритуали мови тіла на більш офіційних королівських заходах можуть вказувати на деякий постійний рівень соціальної сором'язливості та натяк на тривогу, але коли він у ролі тата чи чоловіка, він, здається, може відключитися та повеселитися", — каже Джуді.
Підсумовуючи експертка зазначає, що ця пара абсолютно протилежна за своїми характерами, але в цьому і їхній секрет успіху як сімейного союзу. Герцогиня Кейт для Вільяма справжня опора та підтримка.
Читайте також: