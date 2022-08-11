Експертка з мови тіла розповіла, які насправді стосунки у Кейт та Вільяма

Стосунки Кейт та Вільяма тривають уже понад двадцять років. А в офіційному шлюбі вони перебувають одинадцять років.

Експертка з мови тіла Джуді Джеймс оцінила мову тіла королівського подружжя під час сімейних свят чи королівських турів.

Джуді проаналізувала фотографії з різних поїздок герцога та герцогині Кембриджських, починаючи від їхнього туру Карибським морем і закінчуючи візитом до Австралії, пише Express. За словами експертки, оцінювалося навіть те, як Кейт поводиться на пляжі.

За словами Джуді, оскільки у Кейт троє маленьких дітей, у неї може бути менше часу для її природного розслабленого стану, ніж їй хотілося б. Їй може бути важко лежати і відключатися на кілька хвилин, перш ніж вона відчує необхідність сісти і перевірити, чи все гаразд. Це буде засновано на обережності, а не на нудьзі.

Кейт та Вільям / Фото: Associated Press

А ось про Вільяма експертка говорить зовсім протилежне. Коли доходить до відпочинку, він може максимально розслабитися і ні про що не думати.

Джуді наголосила, що мова пари показує, наскільки вони цінують час, проведений разом у відпустці. "Вільний час, який пара не проводить з дітьми під час сімейного відпочинку для Вільяма у великій пошані, тому мені здається, принц використовує його на максимум, коли така можливість з'являється". А ось поведінка Вільяма під час роботи та в очах громадськості нібито різко відрізняється від поведінки за зачиненими дверима, коли він бере на себе роль батька та чоловіка.

Кейт та Вільям з дітьми / Фото: Associated Press

"Його ритуали мови тіла на більш офіційних королівських заходах можуть вказувати на деякий постійний рівень соціальної сором'язливості та натяк на тривогу, але коли він у ролі тата чи чоловіка, він, здається, може відключитися та повеселитися", — каже Джуді.

Кейт та Вільям / Фото: Getty Images

Підсумовуючи експертка зазначає, що ця пара абсолютно протилежна за своїми характерами, але в цьому і їхній секрет успіху як сімейного союзу. Герцогиня Кейт для Вільяма справжня опора та підтримка.

Кейт та Вільям / Фото: Getty Images

Кейт та Вільям / Фото: Getty Images

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