Експертка з мови тіла звернула увагу на цікаву деталь на різдвяній листівці Меган та Гаррі

Днями принц Гаррі та Меган Маркл показали свою різдвяну листівку.
Експертка з мови тіла Джуді Джеймс розповіла Daily Mail, що вітальна листівка є "оглядом здобутків пари" цього року, а також є кілька фотографій, що демонструють їхні подорожі та спілкування з публікою.
На одній з фотографій у колажі Сассекських Меган обіймає маленьку дівчинку під час поїздки до Колумбії. Це нагадує "нам про їхню тактильну, чуйну поведінку, коли вони обіймають або торкаються людей, з якими вони зустрічаються під час турів", - каже експертка.
Тим часом, на тій єдиній фотографії, на якій зображені їхні двоє дітей, трирічна Лілібет і п'ятирічний Арчі, пара, як і раніше, пильна у своїх постійних намірах щодо конфіденційності своїх дітей.
"За іронією долі, ця фотографія поміщає глядача на таку відстань, що здається, ніби це знімок папараці, які ніби вторгаються в їхнє особисте життя, але мова тіла передає настрій теплого зв'язку, який поділяють усі. На знімку тільки здалеку видно двоє дітей, що біжать в обійми батьків", - зазначає експертка.
"Двоє дітей видно тільки зі спини, і замість того, щоб дивитися на світ і досліджувати його, вони біжать в обійми до своїх батьків, висловлюючи цим свою любов та безпеку", - коментує експертка.
Дві фотографії, на яких зображені ніжні обійми Гаррі та Меган, нагадують обійми принцеси Діани, а широкі обійми передають глибину кохання.
"Обійми Гаррі та Меган з широкими усмішками захоплення нагадують позу Вільяма та Гаррі з їхньою матір'ю Діаною на борту "Британії", фотографію, яка стала культовою як ілюстрація тактильної поведінки, що показує глибину її любові до своїх хлопчиків".
Тим часом, принц Вільям і принцеса Кейт все ще не опублікували свою листівку. А ось король Чарльз та королева Камілла представили її ще минулого тижня.
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