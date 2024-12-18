Експертка з мови тіла звернула увагу на цікаву деталь на різдвяній листівці Меган та Гаррі

Експертка з мови тіла Джуді Джеймс розповіла Daily Mail, що вітальна листівка є "оглядом здобутків пари" цього року, а також є кілька фотографій, що демонструють їхні подорожі та спілкування з публікою.

На одній з фотографій у колажі Сассекських Меган обіймає маленьку дівчинку під час поїздки до Колумбії. Це нагадує "нам про їхню тактильну, чуйну поведінку, коли вони обіймають або торкаються людей, з якими вони зустрічаються під час турів", - каже експертка.

Різдвяна листівка Меган та Гаррі, фото: Archewell foundation

Тим часом, на тій єдиній фотографії, на якій зображені їхні двоє дітей, трирічна Лілібет і п'ятирічний Арчі, пара, як і раніше, пильна у своїх постійних намірах щодо конфіденційності своїх дітей.

"За іронією долі, ця фотографія поміщає глядача на таку відстань, що здається, ніби це знімок папараці, які ніби вторгаються в їхнє особисте життя, але мова тіла передає настрій теплого зв'язку, який поділяють усі. На знімку тільки здалеку видно двоє дітей, що біжать в обійми батьків", - зазначає експертка.

Фрагмент із різдвяної листівки Меган та Гаррі, фото: Archewell foundation

"Двоє дітей видно тільки зі спини, і замість того, щоб дивитися на світ і досліджувати його, вони біжать в обійми до своїх батьків, висловлюючи цим свою любов та безпеку", - коментує експертка.

Дві фотографії, на яких зображені ніжні обійми Гаррі та Меган, нагадують обійми принцеси Діани, а широкі обійми передають глибину кохання.

"Обійми Гаррі та Меган з широкими усмішками захоплення нагадують позу Вільяма та Гаррі з їхньою матір'ю Діаною на борту "Британії", фотографію, яка стала культовою як ілюстрація тактильної поведінки, що показує глибину її любові до своїх хлопчиків".

Принц Чарльз із дружиною принцесою Діаною та їхніми синами принцом Гаррі та принцом Вільямом на борту королівської яхти Britannia у Венеції / Фото: Getty Images

Тим часом, принц Вільям і принцеса Кейт все ще не опублікували свою листівку. А ось король Чарльз та королева Камілла представили її ще минулого тижня.

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